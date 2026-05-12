Актьорът Борис Кръстев разкри, че първоначално е изпитвал смесени чувства към ролята на д-р Атанас Дерменджиев в сериала "Вяра, надежда, любов“, тъй като е предпочитал образа на мутрата Геле. Въпреки първоначалното колебание, днес той жъне успехи с превъплъщението си и споделя, че е излязъл от сянката на известните си родители Малин Кръстев и Станка Калчева.

По време на кастинга Борис е разполагал с оскъдна информация за персонажите, като Атанас му бил представен само като "мамино синче“, докато собственикът на бар Геле му изглеждал по-интересен. Впоследствие актьорът оценява високо възможността да импровизира и да си партнира с утвърдени имена като Неве Бозукова и Роберт Янакиев.

Пътят от двойките по биология до бялата престилка

Битката с предразсъдъците и етикета "нечий син“

Въпреки че на екрана играе акушер-гинеколог, в реалния живот Борис е имал сериозни трудности с химията и биологията в училище, което е сложило край на надеждите на родителите му той да стане лекар или адвокат. Младият мъж е израснал в театъра и е започнал обучението си в школата на баща си, преди да завърши НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митков.

По отношение на личния си живот актьорът е дискретен, макар в социалните мрежи да има кадри, загатващи за близост с колежката му Велина Георгиева, която предстои да участва в новия сезон на "Под прикритие“.

Признание в драматургията и личен живот

Борис Кръстев не крие, че се е сблъсквал с предразсъдъци и коментари, че получава ангажименти заради известната си фамилия. Той обаче е категоричен, че вече не обръща внимание на подобни заядливи подмятания и се фокусира върху творчеството си. Доказателство за таланта му са не само ролите, но и успехите му като драматург – неговата пиеса "Кулата“ му донесе престижната награда "Аскеер“ и номинация за "Икар“.

Понастоящем актьорът е част от трупата на Пловдивския театър и продължава да развива кариерата си, приемайки критиката от своите родители не като негатив, а като ценен професионален урок.