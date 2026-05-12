Ирена Комитова е родена на днешния 12 май през 1959 година. Има дългогодишен опит в областта на управленското консултиране, мотивационното и бизнес обучение, в международния маркетинг и връзки с обществеността, в планирането и провеждането на изключителни събития “по поръчка", в реклама и издателска дейност за луксозния бизнес, брандинг и образование в премиум сегмента.

Управленският й опит включва позиции като Изпълнителен директор на "Орифлейм" България (1994-2000), Изпълнителен вицепрезидент маркетинг и продажби на "Алианц България Холдинг" (2001-2002); генерален директор на "Камор Ауто", вносител на BMW (2003-2005). Консултант и водещ на Семинара за лидери е при създаването и лансирането на EMBA програмата на Американския университет в България (2003).

Комитова е единствената българка със завършена магистратура по управление в Sloan програмата на Stanford University (2001); стипендиант на Pew Economic Freedom Fellows Program към факултета по дипломация на Georgetown University (1993); възпитаник на Georgetown Leadership Seminar (1993); с награда за Глобален лидер на бъдещето от Световния икономически форум в Давос (2000); обявена е за жена-мениджър на годината в България (1996).

