Българската поп звезда Дара привлече вниманието на международната аудитория, дефилирайки по тюркоазения килим пред кметството във Виена с уникален костюм, вдъхновен от кукерските традиции. Изпълнителката обясни, че визията ѝ, наречена "Бангаранга“, има за цел да прогони злите духове от музикалния конкурс, в който участва.

Копие на костюма на Мона

Появата на певицата предизвика вълна от коментари в социалните мрежи поради приликата на тоалета ѝ с костюма, с който колежката ѝ Мона се представи на българската селекция за "Евровизия“, информира Plovdiv24.bg. Пред "Телеграф“ Мона сподели, че оценява уважението на Дара към българските традиции и ѝ пожела успех, подчертавайки, че певицата е изглеждала сияйна по време на церемонията.

Дизайнът

Самата Дара уточни, че нейният тоалет е вдъхновен от фотографиите на кукери на Иво Данчев. Дизайнът на роклята е дело на Виктор Гърбешков, възпитаник на престижната модна школа в Милано. Концепцията за сценичното представяне на полуфинала в четвъртък също ще бъде обвързана с темата за първичния хаос и кукерите, които гонят злите сили, за да възстановят световния ред.

Артистичност извън рамките

Освен с визията си, българската представителка впечатли присъстващите в кметството на Виена и с нетрадиционни умения. В типичния си стил тя демонстрира балансиране на бутилка вода върху главата си, докато носи официалния си тоалет и прическа. С това Дара изпълни заканата си, че през 2026 г. ще представи модерен вариант на кукерските обичаи, показвайки артистичност извън рамките на стандартното поведение пред медиите.