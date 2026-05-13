Българската поп звезда Дара привлече вниманието на международната аудитория, дефилирайки по тюркоазения килим пред кметството във Виена с уникален костюм, вдъхновен от кукерските традиции. Изпълнителката обясни, че визията ѝ, наречена "Бангаранга“, има за цел да прогони злите духове от музикалния конкурс, в който участва.
Копие на костюма на Мона
Появата на певицата предизвика вълна от коментари в социалните мрежи поради приликата на тоалета ѝ с костюма, с който колежката ѝ Мона се представи на българската селекция за "Евровизия“, информира Plovdiv24.bg. Пред "Телеграф“ Мона сподели, че оценява уважението на Дара към българските традиции и ѝ пожела успех, подчертавайки, че певицата е изглеждала сияйна по време на церемонията.
Дизайнът
Самата Дара уточни, че нейният тоалет е вдъхновен от фотографиите на кукери на Иво Данчев. Дизайнът на роклята е дело на Виктор Гърбешков, възпитаник на престижната модна школа в Милано. Концепцията за сценичното представяне на полуфинала в четвъртък също ще бъде обвързана с темата за първичния хаос и кукерите, които гонят злите сили, за да възстановят световния ред.
Артистичност извън рамките
Освен с визията си, българската представителка впечатли присъстващите в кметството на Виена и с нетрадиционни умения. В типичния си стил тя демонстрира балансиране на бутилка вода върху главата си, докато носи официалния си тоалет и прическа. С това Дара изпълни заканата си, че през 2026 г. ще представи модерен вариант на кукерските обичаи, показвайки артистичност извън рамките на стандартното поведение пред медиите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!