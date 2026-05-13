Катя Рангелова Михайлова, по-известна като Кати, е българска попфолк певица. Наричат я "Волната пеперуда на попфолка“ заради рефрен от най-популярната ѝ песен – "Пеперуда“.

Биография

Родена е на 13 май 1977 г. в Перник, но израства в Брезник. Майка ѝ се казва Людмила, а баща ѝ Рангел. Още когато е малка родителите ѝ се развеждат и Кати остава да живее с майка си. Като дете Кати участва в танцов състав, където в продължение на седем години играе народни танци. Известно време тренира и волейбол.

Когато е на 18-годишна възраст майка ѝ умира внезапно от инфаркт. След смъртта ѝ Кати се мести при сестрата на баба си, а малко по-късно отива в София, където започва да търси своята професионална реализация. През 1994 г. печели конкурса "Мис Брезник“ в родния си град. За музикалната сцена я открива колегата ѝ Кондьо.

През 2005 г. певицата заживява с бизнесмен, от когото на 13 септември 2006 г. ражда дъщеря си Джулиана. През 2012 г. двойката се разделя.

Музикална кариера

Кариерата ѝ започва през 1999 г. когато подписва договор с музикална компания "Ара Аудио-видео“, която издава дебютния ѝ албум "Пеперуда“. Едноименната песен се превръща във визитна картичка за Кати, и я нарежда сред най-популярните изпълнители по онова време.

През 2000 г. излиза втория ѝ албум "Нестандартни сме“. Най-известни от него стават песните "Нестандартни сме“, "Лунна нощ“, "На урок“ и "Играчка плачка“, които се сдобиват с видеоклипове. През същата година "Ара Аудио-видео“ и режисьора Стилиян Иванов заснемат и издават биографичния филм "Кати – една сбъдната мечта“.

В началото на новият век Кати издава още два албума – "Нон стоп“ (2001 г.) и "Две луни“ (2002 г.). След няколкогодишно прекъсване през лятото на 2005 г. се появява последния албум на певицата "Мили момчета“. Като хитове от него се открояват "Като лъскаво ферари“, "Сваляй дрехите“ и дуета с албанския изпълнител Сабиани "Кажи обичам те“.

В периода 2006–2007 г. излизат последните сингли на изпълнителката – "Мисията невъзможна“ в дует със Сабиани, "Супер комбинация“ и "Тръгна си“. През 2007 г. тя прекратява музикалната си кариера за да се посвети на семейството и на отглеждането на своята дъщеря.

Завръщането

През 2024 г. Кати се завръща на сцената след 17-годишна пауза и става част от музикалния лейбъл "Милена Рекърдс“. Сред по-новите ѝ песни са "Евтини лъжи“, "Болката в мен“, "Разбивация“ и "Обичам те различно“.

Пред Мон Дьо в края на миналата година певицата каза, че целта на завръщането й в музикалната сфера е да стане номер едно или в най-лошия случай - да бъде в първата тройка.

"Не трябваше да се отказвам от кариерата си, грешка беше. Ако не бях прекъснала, сега можеше да съм на друго ниво“, сподели звездата.

Тя призна, че през годините често е била подценявана: "Много хора сигурно си казват – тя е руса, значи е тъпа! Хайде да не се хваля, но IQ-то ми е доста високо.“

Преживяла е сериозен бизнес провал: "Имах бизнес, който не провървя въобще. Излъгах себе си, банкрутирах. Не трябваше да съм толкова самоуверена.“