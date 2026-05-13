Легендарният китарист Ерик Клептън беше принуден да прекрати участието си в Мадрид и да се откаже от предвидения бис, след като беше ударен от винилова плоча, хвърлена от трибуните. Инцидентът се случи в Movistar Arena веднага след изпълнението на емблематичния хит "Cocaine", по време на първото гостуване на 81-годишния музикант в испанската столица от четвърт век насам.

Случката се е разиграла миналата седмица. Кадри в социалните мрежи показват как предметът удря музиканта в гърдите, при което той видимо се отдръпва, преди да слезе окончателно от сцената. Поради тази причина Клептън не се завърна за финалното изпълнение на песента "Before You Accuse Me", която традиционно закрива концертите от настоящото му европейско турне през 2026 г.

Почитатели в платформата X изразиха остро възмущение от поведението на зрителя, провалил дългоочакваното събитие. Според свидетелски разкази, по Клептън е била хвърлена винилова плоча или нейната картонена обложка, която почти го е уцелила в лицето. Въпреки неприятната ситуация, музикантът не е пострадал и в неделя успешно проведе следващия си концерт в Барселона.

Европейската обиколка на китариста продължава с участия в германските градове Манхайм (13 май), Кьолн (15 май) и Мюнхен (17 май). По-късно през годината са планирани изяви във Великобритания и САЩ, които ще завършат на неговия благотворителен фестивал Crossroads в Тексас.

Случаят с Клептън е част от тревожна тенденция през последните години, при която изпълнители биват замервани с предмети на сцената. Сред пострадалите са Бебе Рекса, която се нуждаеше от шевове след удар с мобилен телефон, Хари Стайлс, Ава Макс и Келси Балерини. По време на свои участия певицата Пинк дори беше стъписана от хвърлена торбичка с праха на покойна майка на фен.