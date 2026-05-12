Единствената турска победителка в историята на Евровизия, Сертаб Еренер, е отказала покана да се изяви като гост-изпълнителка на финала на конкурса във Виена на 16 май. Турската икона обяви новината лично, чрез видео в социалните си мрежи, започвайки с думите: "Никой не знае това, ама ще ви го кажа."

Поканата от страна на организаторите е била за специалния юбилеен сегмент "Celebration!", който отбелязва 70-годишнината на Евровизия с участието на осем бивши легенди на конкурса. Сред потвърдените имена са Александър Рибак (Норвегия 2009) и Верка Сердючка (Украйна 2007).

Двете причини за отказа

В обръщението си към феновете Еренер посочи две причини за решението си. Първата е лична: певицата има собствен концерт в Истанбул, насрочен точно за 16 май, в същата вечер, в която ще се проведе финалът на Евровизия.

Втората обаче е значително по-натежала: "Заради сегашната политическа ситуация в света не исках да съм там", каза тя.

Еренер не назова конкретна страна или причина, но контекстът е недвусмислен.

Натискът около участието на Израел

Тазгодишният конкурс е силно политически нажежен заради продължаващото участие на Израел в условията на конфликта в Газа. Преди броени седмици над 1 000 музиканти и културни дейци подписаха отворено писмо под мотото "No Music for Genocide", в което настояват EBU да изключи израелския обществен оператор KAN от конкурса.

Словения вече официално се оттегли от участие, а националният обществен оператор RTV Slovenia няма да излъчи финала, вместо това ще пусне поредица документални филми за Палестина. С отказа на Еренер, един от най-разпознаваемите бивши победители в историята на конкурса се присъединява към тази вълна.

Кратко припомняне за Сертаб Еренер

Сертаб Еренер донесе на Турция първата и единствена досега победа в Евровизия през 2003 г. в Рига с песента "Everyway That I Can", първата турска песен, изпълнена изцяло на английски. Турция се оттегли от конкурса през 2012 г. и оттогава не се е завръщала, което прави Еренер единственото лице, свързвано с турския Eurovision успех.

Финалът на 70-ото издание на Евровизия ще се проведе на 16 май в зала Wiener Stadthalle, Виена.