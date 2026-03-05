Певицата DARA, която тази година ще представя България в "Евровизия," вече подготвя цялостното си изпълнение с хореография за конкурса.В социалните мрежи тя разкри, че ще работи с прочутия режисьор Фредрик Ридман по сценичното представяне на избраната българска песен "Bangaranga"."Подготвена съм с всички костюми, имаме екип, който е готов с различни концепции. Подготвени сме с всичко. Очаквам да разбера възможно най-скоро кога точно ще снимам, но скоро заминавам за Стокхолм, защото там е същият режисьор, с когото ще работим. А сега всичко все още ще се променя. Танците, сцената, костюмите", коментира по-рано DARA.припомня, че Ридман е поставял две изпълнения, спечелили "Евровизия" - "Heroes" на Måns Zelmerlöw от Швеция през 2015 г. и "The Code" на Nemo от Швейцария през 2024 г. През 2025 г. пък е бил креативен директор на френските и албанските песни.DARA ще изпълни "Bangaranga" за България на конкурса "Евровизия" през май във Виена. Планирано е тя да излезе в първата половина на втория полуфинал на 14 май.Песента бе избрана чрез комбиниран вот – от професионално жури и от зрителите, гласували чрез официалната платформа eurovision2026.bg. Композицията събра най-голяма подкрепа от жури и публика на заключителния за българската селекция концерт, на който DARA изпълни 3, специално написани за конкурса песни.Музиката и текстът на "Bangaranga“ са дело на Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos)."Думата bangaranga е на ямайски и означава "революция". Това е вътрешна революция, откритие на по-висшата сила в себе си", обясни самата DARA.