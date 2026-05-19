София организира грандиозно парти на площад "Княз Александър I" в чест на Дара след историческата победа на България на 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия 2026". Хиляди почитатели на изпълнителката я приветстваха на незабравимо музикално събитие, подготвено съвместно от Столичната община и Българската национална телевизия, информира Plovdiv24.bg.

Двоен юбилей и кулминация на вечерта

За певицата празникът е двоен, тъй като освен триумфа в престижния конкурс, тя отбелязва и 10 години професионална кариера на музикалната сцена. По време на събитието публиката на площада и зрителите пред екраните си припомниха и емоционалния момент, в който страната ни бе обявена за официален победител на конкурса в Европа. Предвидено е Дара да изпълни на живо пред събралото се множество победната си песен Bangaranga.

Bangaranga е песента, която е влязла в глобалната класация на Spotify и в момента е на 11-о място в целия свят. Има голям шанс да влезе и в класацията на Billboard, което не е за вярване каза Дара от сцената на площад "Княз Александър I Батенберг“.

Благодаря ви от сърце, това означава много за мен! Ще запазя този момент до края на живота си. Моята мечта е била да успявам да обединявам хората и да ви видя заедно тук всички. Благодаря ви, че ми сбъднахте мечтата каза DARA.

Дара мина по постлания 60-метров червен килим и поздрави събралото се множество, като прегръщаше на всяка крачка деца и младежи, развяващи български знамена.

Припомняме, че Дара успя да покори голямата европейска сцена и стана победител в "Евровизия 2026“. Това автоматино ни направи домакини на следващата "Евровизия" през 2027 г.