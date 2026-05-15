Поп-фолк и народната певица Татяна развълнува хиляди свои почитатели в социалните мрежи с емоционално послание, посветено на нейните корени. Изпълнителката сподели личен текст, с който отбеляза символичното си завръщане на мястото, където е започнал нейният професионален и духовен път в музиката. Тя публикува кадри от село Широка лъка, намиращо се в сърцето на Родопите, където е завършила престижното Национално училище за фолклорни изкуства, информира Plovdiv24.bg.

Магията на Родопите и силата на българския корен

В своя официален профил Татяна изрази дълбоката си признателност към родопския фолклор, който е оформил нейния творчески път:

След толкова години… отново се върнах там, откъдето тръгнах. В сърцето на Родопите. В Широка лъка.Там, където още като дете фолклорът беляза душата ми завинаги. Там, където разбрах, че не е случайно, че Господ ми е дал точно този глас - глас, който винаги ще носи магията и душата на българската народна песен. Именно там израснах с родопския фолклор, сред красотата, тишината и духа на това вълшебно място, сподели Татяна с почитателите си.

Докато пеех, не просто изпълнявах песен… Преживявах отново детството си, пътя си и любовта към фолклора, която завинаги остана част от мен Там е моята сила. Там е коренът ми. Завършва емоционалната си изповед Татяна.

Завръщането на певицата към фолклорните традиции не е изненада за феновете ѝ. Напоследък тя активно залага на народната музика, като последното ѝ предложение "Сьоднал ми е млад Терзие" е ярък пример за стремежа ѝ да пази жива българската енергия и памет.

Публикацията от Родопите събра хиляди харесвания и коментари от почитатели, които я адмирират за това, че не забравя откъде е започнала и продължава да прославя българското творчество.