Поп-фолк и народната певица Татяна развълнува хиляди свои почитатели в социалните мрежи с емоционално послание, посветено на нейните корени. Изпълнителката сподели личен текст, с който отбеляза символичното си завръщане на мястото, където е започнал нейният професионален и духовен път в музиката. Тя публикува кадри от село Широка лъка, намиращо се в сърцето на Родопите, където е завършила престижното Национално училище за фолклорни изкуства, информира Plovdiv24.bg.
Магията на Родопите и силата на българския корен
В своя официален профил Татяна изрази дълбоката си признателност към родопския фолклор, който е оформил нейния творчески път:Завръщането на певицата към фолклорните традиции не е изненада за феновете ѝ. Напоследък тя активно залага на народната музика, като последното ѝ предложение "Сьоднал ми е млад Терзие" е ярък пример за стремежа ѝ да пази жива българската енергия и памет.
Публикацията от Родопите събра хиляди харесвания и коментари от почитатели, които я адмирират за това, че не забравя откъде е започнала и продължава да прославя българското творчество.
