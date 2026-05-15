Дара с песента "Bangaranga“ се класира и отива на финала на "Евровизия“ на 16 май. Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ 1 излъчи на живо от Виена.

Българската песен беше първа на сцената в концерта, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. В песенния конкурс тази вечер се съревноваваха 15 изпълнители.

Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. На финала освен България отиват още Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тазгодишната "Голяма петорка“, заедно с домакина Австрия.

Големият финал е в събота – 16 май, отново от 22.00 часа, като БНТ 1 ще го излъчва на живо.

Името на песента идва от ямайски жаргон и означава "хаос" и "бунт". Еуфорията и очакванията за силно представяне на страната стават все по-големи. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Иначе песента е вдъхновена от кукерския ритуал, при който мъже, облечени в костюми, звънци и кожи обикалят селата в началото на годината и вдигат най-големия шум, който човек може да си представи.