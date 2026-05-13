"Тръмп, Путин, Ормузкият проток, петролът, войната... Ваш'та... това е лук, бе! Български, 91 цента главата! Не са редкоземни минерали или злато!"

С тези думи и снимка от голяма търговска верига, читател на Plovdiv24.bg описа шока си от етикета с цената на родния лук. Не е сам. Друг наш читател изпрати снимки от ЛИДЛ, на които лападът се продава за 13.95 евро за килограм, а тиквичките за 3.99 евро килограма. И двата продукта традиционно са в сърцето на българската пролетна трапеза. Днес обаче все по-често попадат в категорията "деликатеси", за цени, които читателите ни наричат "абсурдни".

Шокът не е изолиран случай. Според последни данни от борсата в Първенец доматите и краставиците продължават да бъдат по-скъпи в сравнение с миналата година, а сезонните български зеленчуци не показват очакваното лятно поевтиняване. Снимките, които читателите ни изпращат, илюстрират какво се случва, когато местното производство не успява да задоволи търсенето, а веригите внасят от чужбина, за стоки, които доскоро бяха гордост на българската земеделска икономика.

Двата закона срещу "галопиращите цени"

На фона на тези цени новата власт реагира със законодателен пакет. "Прогресивна България" внесе промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които според вносителите трябва да овладеят спекулата. Депутатите Явор Гечев и Константин Проданов обявиха разширяване на "черния списък" с нелоялни търговски практики от 13 на 33 точки. Сред мерките са въвеждане на регистър за проследимост на всяка едрова продукция от границата, двойно увеличение на глобите на КЗП за спекула, и въвеждане на понятието "справедлива цена", не таван, а ориентир за нормалното пазарно ценообразуване, изчисляван по методика на Министерството на икономиката. Предвиждат се и глоби до 100 000 евро за всяка отделна стока, както и задължение търговците да съхраняват ценови данни поне пет години. Срокът на забраната за икономически необосновани повишения се удължава до 9 август 2027 г.

Тиквичките удариха 4 евро килото в Лидъл

Промоциите в "Лидл", "Кауфланд" и "Билла" са под заплаха?

Реакцията на бизнеса не закъсня. Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов предупреди в интервю за Bloomberg TV, че мерките крият риск от обратен ефект, ограничаване на промоциите, удар по собствените марки на веригите и дори ново поскъпване на стоките. "Може да се стигне до обратния ефект", коментира той. Според Вълканов формулировките за "укоримо поведение" и "съвместно господстващо положение" са прекомерно широки и поставят големите търговски играчи в позиция "виновни до доказване на противното". Под заплаха се оказват точно онези промоционални кампании в "Лидл", "Кауфланд" и "Билла", заради които българските потребители най-често пазаруват в тези вериги, както и собствените марки, които предлагат по-добро съотношение цена-качество. Вълканов напомни и че истинският източник на инфлация е "от полето", недостигът на местно производство при плодове, зеленчуци, мляко и месо принуждава веригите да внасят от чужбина.

Законопроектите ще бъдат разгледани на първо четене в Бюджетна комисия в следващите дни. Очаква се сериозен дебат, между обещанията на новото правителство за по-достъпна потребителска кошница и предупрежденията на бизнеса, че същите мерки могат да направят пазара още по-беден на избор.