Политологът Огнян Минчев изразява позиция, според която т.нар. "свръхцени“ на пазара могат да бъдат коригирани не само чрез държавна намеса, а преди всичко чрез поведението на потребителите.

Според Минчев, основният механизъм за влияние върху цените е търсенето. В тази логика той подчертава, че:

"Едно правителство трябва преди всичко да посъветва гражданите да не приемат безропотно надутите цени, а да си дадат сметка, че контролират пазарното търсене.“

Тезата му се основава на идеята, че потребителите могат да окажат реален натиск върху търговците, ако съзнателно ограничат покупките на стоки и услуги, които смятат за прекомерно скъпи.

Минчев формулира това като проста стратегия на поведение:

"Да си свият потреблението на тези стоки и услуги, които очевидно са надценени от търговците.“

В подкрепа на аргумента си той дава исторически пример от Холандия при въвеждането на еврото преди около 25 години. По негови наблюдения, част от търговците са се опитали да повишат цените, като просто заменят валутата:

"Доста търговци се опитваха да сложат етикета "евро" на стоките, които са продавали досега с "гулдени" - със същите цифри пред тях.“

Тъй като гулденът е бил значително по-слаб от еврото, това на практика е означавало скрито увеличение на цените. Реакцията на потребителите обаче е била решаваща: "Холандците като един спряха да пазаруват.“

Според Минчев, този потребителски "бунт“ е продължил кратко, около две седмици,след което цените са били коригирани и върнати към по-реалистични нива:

"Бунтът към търговците продължи около две седмици - след това цените се нормализираха.“