В българското законодателство липсват достатъчно строги санкции за системните нарушители на Закона за движение по пътищата. Това заяви бившият директор на КАТ Тенчо Тенев в ефира на "Интервюто в Новините на NOVA“, коментирайки тежката катастрофа на автомагистрала автомагистрала "Хемус“.

По думите му, и двамата шофьори, участвали в инцидента, имат множество нарушения зад гърба си. Водачът на автобуса е с 45 нарушения, а шофьорът на влекача е дал положителен тест за наркотици. Според Тенев това е пореден пример, че настоящите наказания не действат превантивно и не спират опасните водачи навреме.

Той посочи примери от други държави, където санкциите са значително по-строги. В Япония професионален шофьор губи книжката си, ако в рамките на три години извърши две нарушения, след което трябва отново да се яви на изпит. В Великобритания младите водачи също остават без свидетелство за управление при две сериозни нарушения в рамките на две години и преминават повторно както теоретичен, така и практически изпит.

Според Тенев подобни мерки трябва да бъдат въведени и в българското законодателство, за да се ограничат системните нарушители и да се намалят тежките катастрофи по пътищата.

Бившият шеф на КАТ обърна внимание и на друг сериозен проблем - недостатъчния брой лаборатории за обработка на кръвни проби при съмнения за употреба на наркотици. По думите му това забавя резултатите и работата на разследващите органи. Той подчерта, че във Фонда за пътна безопасност има достатъчно средства, които могат да бъдат използвани за разширяване на лабораторната база и подобряване на контрола по пътищата.