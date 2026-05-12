73-годишен мъж загина, а десетки други бяха ранени при тежка катастрофа между автобус и тежкотоварен автомобил на автомагистрала "Хемус“ в посока София през изминалата нощ. Инцидентът е станал в района на голяма търговска верига, след като при маневра за изпреварване автобусът се е ударил в движещия се пред него камион.

Тежкият удар

Сигналът за сблъсъка е подаден в 1:12 ч. на спешния телефон 112, информира Plovdiv24.bg според официалните данни от СДВР.

На мястото на катастрофата незабавно са пристигнали екипи на "Пътна полиция“, които са съдействали за евакуацията на пътниците от автобуса. Петима души, сред които и 3-годишно дете, са транспортирани в спешната болница "Пирогов“. От лечебното заведение уточняват, че за хоспитализация е оставена само 23-годишна жена, докато останалите са освободени за домашно лечение след преглед.

Състоянието на друга пострадала – 69-годишна жена, остава критично. Тя е настанена в реанимацията на УМБАЛ "Св. Анна“ с опасност за живота. Общо 20 души са получили леки наранявания вследствие на удара.

Кадри от инцидента и задръстването вечерта

Шофьорите са арестувани

Двамата водачи – на товарния автомобил и на автобуса – са задържани от органите на реда. В района на произшествието се е образувало мащабно задръстване, тъй като изпреварващата лента е останала напълно блокирана за извършване на огледи и разчистване на пътното платно.

Незабавни проверки

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътнотранспортен инцидент между товарен автомобил и автобус, настъпил рано тази сутрин на АМ "Хемус“ в посока София.

На мястото на катастрофата веднага са изпратени екипи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ (ИААА) за оказване на съдействие на органите на МВР и извършване на проверка на място.