Движението по автомагистрала "Тракия“ при 262-и км в посока Бургас се извършва временно с ограничения в активната и аварийната лента поради пътнотранспортно произшествие. Изпреварващата лента е затворена за преминаване, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) за Plovdiv24.bg.

Екип на "Пътна полиция“ е на място и регулира трафика, за да осигури безопасността на преминаващите автомобили.

Водачите, пътуващи към Бургас, трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в района на 262-и км, докато приключат дейностите по разчистване на изпреварващата лента и движението бъде напълно възстановено.