За три пътнотранспортни произшествия с пострадали мотоциклетисти на пътя Девин – Кричим през изминалото денонощие съобщиха от ОД МВР Смолян за Plovdiv24.bg.

Моторист с БМВ е в болница в Пловдив

На 6 май 2026 г., около 15:50 ч., на път III-866 /Девин – Михалково – Кричим/, е възникнало пътнотранспортно произшествие с мотоциклет "БМВ С 1000 РР“, управляван от 25-годишен мъж от София. При движение в лява крива водачът губи контрол над мотоциклета и се удря в правомерно движещ се лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 20-годишен водач от Ардино. При произшествието е пострадал мотоциклетистът, който е с фрактура на ръка и травма на коляното. Оказана му е медицинска помощ на място, след което е транспортиран за лечение в УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив. Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна.

Водач на "Кавазаки Нинджа ZX12R" се заби в крайпътен скат

Около 17:00 ч. на същия пътен участък 41-годишен мъж от София, управляващ мотоциклет "Кавазаки Нинджа ZX12R", при навлизане в лява крива губи контрол над превозното средство, поднася, пада на платното за движение и се удря в крайпътния скат. Вследствие на инцидента водачът е получил фрактури на ребра и в областта на ляво рамо, както и тежка гръдна травма, с опасност за живота. Оказана му е медицинска помощ на място, след което е транспортиран и настанен за лечение в ОАИЛ при МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Взети са кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. По първоначални данни причина за произшествието е движение с несъобразена скорост с релефа на пътя.

Каращият след него също катастрофира

На същото място, движещ се след него 23-годишен мъж от София, управляващ мотоциклет "Кавазаки ZX10R“, също губи контрол над мотоциклета, поднася, излиза вдясно извън пътното платно и се удря в скат. Водачът е получил охлузни наранявания, без опасност за живота. Оказана му е медицинска помощ в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, след което е освободен за домашно лечение. Изпробван е с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. По първоначални данни причина за произшествието е неспазване на дистанция.