Движението по второкласния път II-86 в участъка Бачково – Нареченски бани при 39-и км се осъществява двупосочно в една лента поради тежко пътнотранспортно произшествие. На място има екипи на "Пътна полиция“, които регулират трафика и подпомагат преминаването на автомобилите.

За това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), информира Plovdiv24.bg. Според свидетелства на очевидци в социалните мрежи, катастрофата е много сериозна, като в нея е участвал и моторист.

Към момента преминаването през района е затруднено и се изисква повишено внимание от страна на водачите. Ограничението в едната лента ще остане в сила до приключване на огледите и почистване на пътното платно.