Тялото на 46-годишната Кремена Панова, която беше в неизвестност от 18 април, е открито днес следобед в района на язовирната стена край местността "Пчелина“. Жената бе обявена за издирване, след като напуснала дома си в Разград преди близо три седмици.

На мястото на инцидента веднага са изпратени полицейски екипи за извършване на щателен оглед. Очаква се пристигането на съдебен лекар, който трябва да установи точната причина за настъпилата смърт. От МВР припомнят, че последно Кремена е била забелязана именно в землището на местността "Пчелина“ край Разград.

Още в деня след нейното изчезване в същия район бяха открити личните ѝ вещи – раница и обувки, които са били оставени на брега на язовир "Пчелина 2“. Към момента разследващите продължават работата по изясняване на всички обстоятелства около фаталния инцидент.