Земеделецът Николай Димов от община Болярово стана жертва на безпрецедентна и умишлена въздушна атака, довела до унищожаването на огромни масиви с хлебна пшеница. Посевите в землището на общината са били напръскани с тотален хербицид чрез селскостопански дрон, като потърпевшият определя деянието като директно отмъщение за негови сигнали за мащабни злоупотреби с европейски средства.

Мащаб на щетите и метод на извършване

Атаката е извършена прецизно под прикритието на нощта или от въздуха, за да се избегнат следи от наземна техника. По първоначални данни са унищожени около 1400 декара пшеница от сорта "Винио“, но цифрата продължава да расте. Щетите по реколтата се оценяват на стойност между 350 000 и 400 000 евро. По широчината на следата от 6-7 метра е установена марката на използвания дрон, като Николай Димов твърди, че е стигнал и до физическия извършител. Растенията са негодни дори за фураж, а стопанинът се опасява от трайно замърсяване на почвата, което ще засегне бъдещите сеитби.

Хронология на терора срещу бизнеса

Това не е първият удар срещу Николай Димов. През изминалата година негови комбайни бяха умишлено подпалени, което му донесе загуби в размер на около 4 милиона лева. Според него причината за системния тормоз са неговите разкрития за финансови нарушения:

"Причината е подавани сигнали от мен за употреба с евросредства... всичко влиза в прокуратурата и до там“, споделя земеделецът.

Всички събрани данни от частното разследване на Димов са предадени на полицията, но към момента няма задържани лица. Предстои комисия от общината да опише официално размера на щетите, а лабораторните проби ще установят точното активно вещество, използвано за отравянето на масивите, пише BGNES.