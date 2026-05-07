Тежка катастрофа е станала тази вечер. В 18:15 ч. е подаден сигнал за инцидент на бул. "Мадрид", при който автомобил, управляван от 79-годишен водач, е помел двама мъже, които чакали пред банкомат.

По първоначална информация, причината за катастрофата е нелепа грешка – възрастният шофьор е объркал педалите на автомобила си по време на маневра за паркиране. В резултат на това превозното средство е излязло извън контрол, качило се е на тротоара и е ударило мъжете, информира Plovdiv24.bg.