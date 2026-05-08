За истински екшън като по филмите съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на полицията в Пазарджик. Ето и подробностите:

Жителка на град Септември е задържана в местното полицейско управление за вандалска проява.

Снощи 36-годишна септемврийка унищожила стъклопакети на прозорец и врата от къща, собственост на 56-годишен неин съгражданин.

На мястото пристигнал екип на РУ-Септември и извършителката била задържана за срок от 24 часа. Спрямо нея с води бързо производство.