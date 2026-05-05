33-годишна е задържана за шофиране след употреба на алкохол, съобщипа от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

На 4 май около 15 часа на път II-35, 33-годишна жена при управление на лек автомобил с посока на движение от Троян към Ловеч, е спряна за полицейска проверка и е установено, че шофира след употреба на алкохол с концентрация в издишания въздух 3.54 промила.

Жената е дала кръвна проба за анализ и е задържана за срок до 24 часа в РУ Ловеч. Образувано е бързо производство.

Републикански път II-35 е второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Плевен, Ловеч и Пловдив. Дължината му е 126,3 километра.