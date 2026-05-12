Директорът на зеленчуковата борса в Първенец Илия Гатев коментира, че при част от сезонните плодове и зеленчуци вече се наблюдава известно успокояване на цените. Причината е навлизането на българска продукция на пазара и увеличеното предлагане. По думите му в момента на борсата край пловдивското село Първенец има достатъчни количества сезонни плодове, което води до понижение в цените. Най-осезаем спад има при ягодите, които се търгуват за около 3 евро за килограм. На пазара вече се появяват и първите български череши, като цените им варират между 5 и 8 евро за килограм.

"Предполагам, че цената на черешите ще пада още“, прогнозира Гатев.

По-ниски цени се отчитат и при краставиците, след като на пазара излиза повече българска продукция. Според директора на борсата намалението е с около 15–20 евроцента на килограм. Въпреки това доматите и краставиците продължават да бъдат значително по-скъпи в сравнение със същия период на миналата година.

Гатев посочи като основни причини за високите цени увеличените разходи на оранжерийните производители, както и по-скъпия транспорт при вносните стоки. По негови данни транспортните разходи вече формират между 30 и 40 процента от стойността на вноса.

Поскъпване се наблюдава и при цитрусите, които в момента са изцяло вносни заради липсата на местно производство през сезона. Портокалите и мандарините се продават за около 1,60 евро за килограм, а лимоните достигат цена от 2,20 евро.

Директорът на борсата коментира и обсъжданите от държавата мерки срещу високите цени. Той изрази съмнение, че масовите проверки и административният натиск върху бизнеса ще доведат до реален ефект.

"Не смятам, че увеличаването на проверките е добра мярка. По-важно е да има проследяемост по веригата и сериозен контрол върху вноса“, подчерта пред NOVA Гатев.

Според него държавата трябва да следи на какви цени влиза стоката в България, дали се плащат всички данъци и ДДС, както и как се формират надценките по цялата търговска верига.

"Не е тайна, че има случаи, в които стока влиза на много ниска цена, а накрая стига до пазара многократно по-висока“, заяви той.