Политическа формация "Прогресивна България“ представи първия си пакет от законопроекти, насочени към овладяване на цените и ограничаване на спекулата на вътрешния пазар. Депутатите Явор Гечев и Константин Проданов обявиха в парламента внасянето на промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП), които целят пълно изсветляване на търговските практики.

Новостите:

Новата нормативна уредба предвижда значително разширяване на контролните механизми върху търговските вериги. Явор Гечев подчерта, че освен външни фактори като войната и горивата, основна роля за инфлацията играе спекулата, поради което т. нар. "черен списък“ с нелоялни практики се допълва от 13 на 33 точки.

Предложените промени включват няколко ключови аспекта:

- Регистър за проследимост: Въвежда се задължително документиране на всяка продукция на едро по цялата верига от момента на влизане през границата.

- Контрол върху монополите: Взаимства се модел от германското законодателство за "съвместно монополно положение“, който следи субекти с голяма пазарна сила, създаващи аномалии в цените.

- Понятието "прекомерно високи цени“: КЗК ще получи правомощия да изисква обосновка за формулирането на цените по цялата верига на доставки.

Депутатът Константин Проданов обясни, че се въвежда и понятието "справедлива цена“, която ще се изчислява по методика на Министерството на икономиката. Тази мярка не представлява таван на цените, а ориентир за нормалното функциониране на пазарната икономика. За да се засили ефектът от контрола, законопроектът предвижда двойно увеличение на глобите, които Комисията за защита на потребителите (КЗП) може да налага при констатирана спекула.

Мерките на практика

Като част от мерките се предвижда и удължаване с една година на действието на закона за еврото, който изтича в началото на август 2026 г.. Това ще задължи големите търговски вериги с оборот над 10 млн. евро да продължат ежедневно да подават информация за своите артикули, осигурявайки прозрачност за регулаторите и гражданите.

Какво предстои

Очаква се законопроектите да бъдат разгледани на първо четене в Бюджетна комисия още утре, като вносителите се надяват на значително овладяване на цените в малката потребителска кошница.