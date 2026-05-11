Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник-министър Ася Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма "Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг, предаде БНТ.

“Тези сигнали не ми бяха известни. Нека да приключи и обществото ще получи отговор. Всичко, което се потвърди или от върли, ще рефлектира върху работата на екипа", заяви министър Вълчев.

Той подчерта, че няма да допуска компромиси с почтеността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около дейността на Панджерова преди встъпването ѝ в длъжност.

Министър Вълчев е в Рилския манастир, където днес ще бъдат връчени наградите "Св. Йоан Рилски" на МОН. Престижните отличия се връчват зна директори на образователни институции за заслуги и принос за развитието на образованието в България.

Какво знаем за Ася Панджерова?

Панджерова е един от 18-те зам.-министри, назначени със заповед на министър-председателя в петък. Тя беше кандидат за депутат на "Прогресивна България" от Благоевград за изборите на 19 април 2026 г. Панджерова, поставена на последното място в листата на формацията за изборния район, не получи място в Народното събрание.

В официалната визитка, публикувана на страницата на "Прогресивна България", тя е представена като "експерт в областта на туризма, съчетаващ академична кариера с хотелски мениджмънт".

Що се отнася до хотелския мениджмънт, срещу името на Панджерова през 2005 г. в своя публикация "Форбс България" записва "собственик на компанията за мениджмънт на хотелски комплекси "Хотелс енд Дриймс" ООД и изпълнителен директор на "Лъки Банско СПА & Релакс".

Към днешна дата според данните в Търговския регистър Панджерова е управител и едноличен собственик на капитала на дружествата "Маргил Тур" и "Мобилити сървисис".

"Маргил Тур" се занимава с "туроператорска дейност, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради и съоръжения, туристически обекти, хотели, ресторанти производство, вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина". "Мобилити сървисис" пък с търговия, внос и износ на стоки, а също и с авторемонтни услуги и отдаване под наем на леки автомобили и транспортни превозни средства в страната и чужбина.

Ася Панджерова е съдружник в още три фирми с дейност, свързана с хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги - "Фантастик хотелс" (Панджерова е и управител на това дружеството - б. авт.) , "Сити фешън стил" и с "Хотелс енд дриймс".

Във визитката за нея се казва още, че преподава в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в катедра "Икономика на туризма" и е автор на над 80 научни и бизнес публикации.

Проверка на Mediapool показа, че през 2026 г. доц. Панджерова преподава "Основи на туризма", "Икономика на туризма" и "Управление на проекти в туризма" на бакалаври в различни специалности, както и "Дигитализация и информационни системи в туризма" и "Предприемачество в туризма" в магистърската програма "Мениджмънт в туризма".

Според информацията на ПБ Панджерова притежава бакалавърски и магистърски степени по "Мениджмънт в туризма" и "Финанси", както и докторска степен в УНСС.

Справка в Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН, показва, че Панджерова е станала доктор с дисертационен труд на тема "Факторингът - специфичен финансов инструмент в хотелиерската дейност" през 2010 г. Неин научен ръководител тогава е бил Димитър Тадаръков. През 2013 г. същият е и председател на научното жури, което оценява кандидатите в конкурса, с който Панджерова става доцент.

Тадаръков има показателната биография на човек на прехода, направил в началото на деветдесетте години стремглава бизнес кариера. Тадаръков, станал известен покрай скандалите с приватизацията на "Булгарлизинг" през 1990-те, стана близък до ДПС и Ахмед Доган след 2000 г. През 2007 г. той оглави Държавен фонд "Земеделие" по предложение на ДПС и с одобрението на премиера Станишев и остана на поста до 2008 г., когато подаде оставка. На поста генерален директор на "Булгарлизинг" остана до 2019 г., като междувременно между 2004 и 2016 г. Тадаръков ръководеше и катедра "Икономика на туризма" в УНСС.