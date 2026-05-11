От “Прогресивна България" обявиха, че днес ще внесат два законопроекта, насочени към ограничаване на високите цени. Това съобщи председателят на парламентарната им група Петър Витанов. Предвиждат се промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите.

По думите на Гечев, Комисията за защита на конкуренцията вече е направила анализи на пазара на храните и сега трябва да получи повече правомощия, за да може реално да се намесва при нарушения. Той подчерта, че институциите трябва да могат по-ефективно да се борят с нелоялните търговски практики и увери, че правителството подготвя както спешни, така и дългосрочни мерки.

Според него България трябва да увеличи собственото производство на храни и да насърчи малките производители, така че страната да може в по-голяма степен сама да задоволява нуждите си.

Очакванията са новите промени да доведат до поевтиняване на някои стоки в големите магазини с около 20-25%, без това да ощетява производителите.

Една от основните промени ще бъде забрана на практиката с т.нар. "обратни фактури“. По информация на бивши представители на КЗК и КЗП, големите търговски вериги често начисляват допълнителни такси на доставчиците - например за място на рафта, участие в брошури, реклами или промоции. Така производителите често не знаят предварително каква реална сума ще получат за стоката си.

Затова се предлага всички подобни разходи да бъдат описани ясно в договорите, вместо да се начисляват допълнително впоследствие. Комисията за защита на конкуренцията ще следи тези договори, за да не се злоупотребява с пазарното влияние на големите вериги.

При съмнения за нелоялни практики КЗК ще може да проследява как се формират цените по цялата търговска верига. Макар и сега комисията да има право да налага санкции до 10% от оборота на дадена компания, досега такава максимална глоба не е била използвана.

Предвиждат се и промени в Закона за защита на потребителите, като част от мерките, свързани с въвеждането на еврото, вероятно ще бъдат удължени до края на годината.