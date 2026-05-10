Пловдивският депутат Чило Попов коментира изключително остро изказването на вицепремиера Иво Христов, че някои партии са с "отпаднала необходимост". Явно в ПП-ДБ се припознаха в тези думи и от два дни функционери и депутати на партията ръсят остри думи срещу Христов, видя репортер на Plovdiv24.bg. Ето какво сподели новоизбраният пловдивски депутат и нереализиран кандидат за районен кмет Чило Попов:

Комунистът Иво Христов бил казал, че Демократична България била коалиция с отпаднала необходимост.

Комунистът си остава чугунена глава и това е!

Ами то не беше ли точно така и по време на комунистическата диктатура?

Имаше едно БКП и всичко друго беше с отпаднала необходимост!

Другарите обаче не са познали!

Щом толкова бързо започнаха да се отричат от демокрацията и да обиждат цялата демократична общност на България, то много скоро ги очаква отново народното недоволство!

На днешното съвместно събитие с ДСБ потвърдихме това.

Защото такива изказвания могат само да ни сплотят и да ни направят по-силни!

Чило Попов не е единственият, който се изказа изключително остро за Иво Христов. Депутатът Мартин Димитров също коментира остро думите на вицепремиера, наричайки ги диктатура.