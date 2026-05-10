Една от най-авторитетните френски медии – всекидневникът La Croix, посвети обширен и задълбочен анализ на социалната трансформация в България. В материала на своя специален пратеник Аньес Ротивел, изданието поставя Пловдив в центъра на една нова и обнадеждаваща тенденция: краят на десетилетията демографски срив и началото на масовото завръщане на образованите българи, информира Plovdiv24.bg.

Според данните, представени от La Croix, 2025 година бележи исторически обрат. За първи път от началото на прехода статистиката отчита повече завръщащи се граждани, отколкото напускащи. Числата говорят сами по себе си – близо 18 000 българи са избрали да се приберат в родината си, докато емиграционният поток е спаднал до около 13 000 души. Този положителен баланс е ясен знак, че моделът на "изтичане на мозъци“, който изтощаваше страната в продължение на 35 години, започва да се пречупва.

Защо именно Пловдив е избран за символ на тази промяна? Аньес Ротивел описва града не просто като туристическа дестинация, а като икономически магнит. Благодарение на бурното развитие на индустриалните зони около града и стабилния растеж на технологичния сектор, Пловдив успя да създаде среда, която конкурира големите европейски центрове по възможности за кариерно развитие.

Специално място в публикацията на La Croix заема Тракия икономическа зона /ТИЗ/, която Аньес Ротивел определя като "своеобразно икономическо чудо“, поставило началото на възраждането на Пловдив след тежка икономическа криза. Тя представя инж. Пламен Панчев и неговия син Мартин като хората, които управляват индустриалния парк заедно с инж. Валентин Кънчев и партньори и привличат едни от най-големите международни компании в Европа.

Аньес Ротивел изрично подчертава, че в ТИЗ вече са установени фирми като Schneider Electric и Liebherr, както и японски, китайски и корейски компании. "И много други се очаква да ги последват. Младите виждат, че в България има възможности, че това е сигурна и по-спокойна държава и че нивото на образованието значително се е подобрило“, цитира La Croix думите на инж. Пламен Панчев. Според него между 2005 и 2020 г. младите българи са искали да заминат за Европа, за да учат, работят и видят света, но когато създадат семейства и имат деца, започват да се връщат в Родината. Френската журналистка отбелязва още, че хоризонтът на Пламен и Мартин Панчеви вече надхвърля Европа. "Целта им вече е ясно насочена към компании от Азия – Япония, Китай, Виетнам, Сингапур и Тайван“, пише тя. В същото време Пламен Панчев подчертава пред френската медия: "Но ние оставаме дълбоко европейци.“

Аньес Ротивел отделя специално внимание и на историята на Мартин Панчев. Тя разказва, че той е учил архитектурни технологии и строителство в Копенхаген между 2013 и 2018 г., след което се е завърнал в България. "Както 80% от съучениците ми от гимназията“, казва Мартин Панчев пред La Croix, описвайки колко масово е било заминаването на младите хора в чужбина.

В материала на La Croix Пловдив е представен като място, където младите хора виждат перспектива. Френската журналистка описва града като съчетание между качество на живот, икономическо развитие, университети и модерна индустрия. Тя подчертава, че именно компаниите в Тракия икономическа зона осигуряват на младите инженери, IT специалисти и висококвалифицирани кадри добре платена работа и възможност за професионално развитие без да напускат България.

Според Аньес Ротивел Пловдив вече не е просто красив исторически град, а икономически двигател на България и символ на новата тенденция – завръщането на българите у дома.

В репортажа са представени личните истории на българи, живели и работили в чужбина, които избират да се върнат. Сред тях е преподавателят Станимир Панайотов, който след години в Унгария, Сърбия и Русия се установява в Пловдив. Друг герой в статията е Илиян Стефанов, който се прибира от Великобритания след Брекзит. "Искахме детето ни да расте близо до семейството“, разказва той.

Френската журналистка подчертава, че за много млади семейства качеството на живот в Пловдив вече е по-привлекателно от живота в големите западни градове.

Аньес Ротивел акцентира и на образованието. Тя пише, че в Пловдив работят девет университета, които привличат както българи, така и много чуждестранни студенти. Заместник-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова посочва, че през 2025 г. 40% от студентите от чужбина в Медицинския университет в Пловдив са били британци. Френската журналистка подчертава, че България вече привлича чуждестранни студенти с по-ниски такси, добри условия и все по-качествено образование.