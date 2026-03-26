Официална делегация от Китай, водена от главния секретар на Районния комитет на Китайската комунистическа партия в област Джиншан, Шанхай – Лиу Дзиен /Liu Jian/, посети Тракия икономическа зона (ТИЗ), давайки ясен сигнал за задълбочаване на индустриалното сътрудничество между България и Китай.



Гостите бяха посрещнати от Мартин Панчев и Николай Бранков, оперативен директор и мениджър проекти на зоната, които представиха стратегическите предимства на ТИЗ като водещ публично-частен индустриален хъб в Източна Европа. Визитата се осъществява по покана на акционерите на съвместното дружество "Финикс Байсикъл Юръп“ – един от най-новите индустриални проекти в ТИЗ.



Дружеството е резултат от партньорството между българската компания "ПД1 Инвест“ ЕООД и утвърдения китайски производител Shanghai Phoenix Bicycle Co. Ltd. Регистрирано през август 2025 г., предприятието вече развива активна производствена дейност в подзона "Марица“ на ТИЗ от началото на 2026 г.



По време на срещата бяха обсъдени конкретни стъпки за разширяване на производствения капацитет и на продуктовото портфолио и засилване на пазарното присъствие на дружеството в Европа. В разговорите активно участваха Дзячен Сюе /Jiachen Xue/ - вицепрезидент на Финикс Груп и представителите на "Финикс Байсикъл Юръп“ Филип Дончев - изпълнителен директор, Анна Тодорова - търговски директор, Лиляна Георгиева - мениджър продажби Бенелукс.



Лиу Дзиен подчерта, че е силно впечатлен от условията в "Тракия икономическа зона" – от подготвените кадри и ефективната институционална подкрепа, до разнообразието от компании от целия свят и бързия достъп до международните пазари.



"Финикс Байсикъл Юръп“ има амбицията да се превърне в ключов производствен и експортен център за електрически велосипеди в Европа. Компанията вече разполага с годишен капацитет от 100 000 е-байка в средния и високия клас, като основните пазари са Германия, Нидерландия, Белгия и Швеция.



Разширяването на дейността ще има пряк ефект върху икономиката на Пловдив и региона, като същевременно ще задълбочи икономическите връзки между България и Китай.



Shanghai Phoenix Bicycle Co. Ltd., основана още през 1897 г., е сред водещите производители на велосипеди в света. Компанията, в която участва и китайската държава, притежава 55% от съвместното дружество в България. Само през 2024 г. тя е реализирала производствен обем от около 12 милиона велосипеда.