Новопостроените търговски площи в България отчитат сериозен възход в началото на 2026 година, като достигат най-високото си ниво за последните две години и половина с реализирани 39 500 квадратни метра. Последният анализ на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield показва, че целият този обем е концентриран изцяло в ритейлпаркове, които продължават да бъдат основен двигател на сектора.

Картината в Пловдив

По последни данни от пазарните анализи към началото на 2026 година, Пловдив е лидер сред големите градове в България по развитие на този тип търговски площи и разполага със 7 функциониращи ритейл парка. Градът държи рекорда в страната по брой ритейл паркове на глава от населението, като общата им отдаваема площ надхвърля 81 500 квадратни метра.

Основните действащи обекти, които оформят тази статистика в Пловдив и региона, са ParkMaxx Retail Park, Ритейл Парк Пловдив, VIA Park, VIA Север, XOPark Plovdiv, Technopolis Park и Ритейл Парк Райков. Основното предимство на формата остава по-ниският разход за поддръжка, съчетан с удобни открити паркинги и бърз достъп за потребителите до големи търговски вериги.

Картината в България

За първите три месеца на годината врати са отворили 67 нови магазина с обща площ от около 33 000 квадратни метра, което представлява почти двоен ръст спрямо същия период на миналата година, когато бяха регистрирани 36 магазина върху 17 000 квадратни метра. Основната вълна от това разрастване отново е насочена към ритейл парковете, като близо една четвърт от новите пространства се заемат от търговци на модни стоки. Веднага след тях по интерес се нареждат хранителните вериги, магазините със смесени стоки, заведенията, както и секторите за мебели и стоки за дома.

В момента пазарът преминава през ключова трансформация по отношение на разпределението на площите. Към края на тримесечието моловете все още държат преднина с 52% от пазарния дял, докато останалите 48% се падат на съществуващите 71 ритейл парка в страната. Прогнозите на експертите обаче сочат, че до октомври 2026 година ритейл парковете официално ще изпреварят традиционните молове по общ обем на площите. На този фон големите закрити търговски центрове в София усещат лек отлив, като делът на свободните пространства в тях е нараснал до 3,5% в сравнение с 2,2% в края на предходната година.

Инвестиционната и строителна активност в страната остава стабилна и обещава още по-голямо разширяване на пазара през следващите месеци. Към края на първото тримесечие се извършват активни строителни работи по общо 15 ритейл парка, разпръснати в 13 български града, като обемът на площите в строеж възлиза на близо 133 500 квадратни метра. Освен това още около 170 000 квадратни метра, включващи девет ритейл парка и един нов мол, се намират на различен етап на планиране и проектиране.

Сред ключовите корпоративни събития за периода изпъква придобиването на комплекса Varna Towers от местни инвеститори. Този мащабен обект разполага с 18 500 квадратни метра офис площи и 29 000 квадратни метра търговска част. Анализаторите от Cushman & Wakefield коментират, че търговската зона на комплекса, която по размери надминава половината молове в столицата, в момента изпитва сериозни затруднения с привличането на наематели. Засега новите собственици не са споделили публично своите планове и намерения за бъдещото развитие и съживяване на тези търговски пространства.