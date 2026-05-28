София заема първо място в България по брой на изградените нови големи къщи и апартаменти, както и по общ брой на излезлите на пазара нови жилища. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през миналата година в столицата са въведени в експлоатация 706 жилища с 5 и повече стаи, с което градът оглавява класацията за четири поредни години.

Водещите области при големите жилища

На второ място по изграждане на нови големи имоти с поне пет стаи се нарежда област Пловдив, където за една година в експлоатация са въведени 399 такива обекта, информира Plovdiv24.bg. Челната тройка се допълва от София-област с 234 нови големи жилища, която успява да изпревари област Варна, оставаща на четвърта позиция с 223 завършени обекта. Петото място се заема от област Бургас със 159 завършени големи къщи и апартаменти. Интересът към този тип строителство нараства и в други региони, като завършените обекти с поне пет стаи за година са над четиридесет в областите Благоевград (127), Перник (108), Стара Загора (87), Пазарджик (67), Русе (47) и Добрич (40). Общият брой на въведените в експлоатация големи жилища за цялата страна възлиза на 2533.

Лидери по общ брой нови имоти на пазара

Столицата запазва лидерската си позиция и по общия брой на новите къщи и апартаменти, излезли на пазара, като за 12 месеца там са въведени в експлоатация рекордните 16 855 жилища. Област Пловдив заема второто място с 5344 завършени обекта, а област Варна се позиционира на трето място с 3494 имота. Челната петица за годината се допълва от Бургас и Благоевград съответно с 3479 и 2023 нови жилища. В останалата част от класацията се нареждат Стара Загора (830), София-област (725), Кърджали (603), Пазарджик (514), Хасково (372), Плевен (354), както и Шумен и Русе с по 352 нови жилища. За разлика от тях, областите Силистра и Монтана показват много бавно развитие, като там за година са въведени в експлоатация съответно едва 33 и 38 жилища.

Сериозна разлика между Южна и Северна България

Статистиката на НСИ отчита значително по-интензивно строителство в южната част на страната спрямо северната. В Северния централен район нововъведените жилища за една година са едва 1008, а в Северозападния район – 630. Североизточният район се представя по-добре с 4399 нови домове, което е над два пъти повече от другите два северни района взети заедно. Абсолютен лидер остава Югозападният район, където попада и столицата София, със зачетени над 20 хиляди нови жилища за едногодишния период.

Предпочитания на купувачите и инвестиционни тенденции

При избора на имот за собствено ползване купувачите се насочват основно към апартаменти с повече стаи, докато за инвестиционни цели масово се избират двустайни имоти. През миналата година завършените тристайни жилища са 12 949, което представлява 34,5% от всички излезли на пазара обекти. Двустайните имоти водят по брой с 15 891 завършени единици и пазарен дял от 42,3%. От своя страна четиристайните къщи и апартаменти възлизат на 3320 броя, изпреварващи едностайните, които са общо 2878 на брой.

Строителен рекорд в конструктивен план

Общият брой на въведените в експлоатация жилищни сгради в страната през годината достига 5930, а новопостроените жилища в тях са 37 571, което бележи рекорд и ръст от близо 79 на сто спрямо предходната година. По отношение на използваните технологии при новопостроените сгради, 73% са със стоманобетонна конструкция, 21,7% са с тухлена, 0,7% са панелни, а 4,6% са изпълнени с други конструкции. Общата полезна площ на всички новоизградени жилища за годината възлиза на малко над 3,37 млн. кв. м, като средната полезна площ на един нов дом се изчислява на 90 кв. м.