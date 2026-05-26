Гена Трайкова е българска журналистка, бивша водеща на bTV Новините от 2000 г. до 2014 г. и бивш главен редактор на bTV Новините.

Родена е на 27 май 1978 г. в София. Тя е магистър по телевизионна журналистика, има и специализация в CNN и BBC Бирмингам, както и по италиански език и култура в Перуджа, Италия. Работи за кратко като репортер в Нова телевизия.

Тя е главен редактор на bTV Новините и е едно от емблематичните лица на bTV – заедно с Венелин Петков влизат в историята на телевизията като водещи на първата емисия новини на първата частна национална телевизия в България през 2000 г. По-късно тя става и продуцент на bTV Новините, bTV Репортерите, както и на документалната поредица bTV Документите. Напуска поста "главен редактор“ на bTV Новините през 2021 г., след което работи като пиар на различни събития.

През 2023 г. става лектор в магистърска програма по "Мултимедийна журналистика" на УНСС.

Гена Трайкова е автор на множество документални филми и е отличена с редица награди, сред които Златен чадър за най-добър документален филм на Фестивала в Албена (2009), както и Първа награда на Фестивала "Българската Европа“ (2008) за "Великата ерес“, Приз за ТВ публицистика в конкурса Жена на годината (2008), Специалната награда на Европейската комисия "Робер Шуман“ за (2008) и на европейския екофестивал "Зелената вълна“ 21 (2008) за "Найлонов апокалипсис или...“, Награда за визия за бъдещето – "Моята идея, която ще промени света“ на Фондация "Посрещане на 21 век“ (1999) и много други.

Трайкова е член на съвета на фондация "Сингъл Степ", организация за защита на гражданските права на ЛГБТ.

Честит 48-и рожден ден!