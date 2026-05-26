Участничката от четвъртия сезон на любовното риалити "Ергенът“ Косара Тончева разкри, че е станала жертва на физическо посегателство от дългогодишния си приятел, с когото са имали тригодишна връзка. Инфлуенсърката сподели болезнени подробности за болезнената ескалация на отношенията им, довели до съдебен спор и сериозни заплахи.

В основата на споделената история стоят разкрития за задушаващи отношения, приключили с грозен финал в чужбина споделя тя в подкаста "Голата истина“, информира Plovdiv24.bg.

Пътят от Стара Загора до Казахстан и златната клетка

На крехката 19-годишна възраст, веднага след като завършва Търговската гимназия в Стара Загора, Косара Тончева взема решение да последва сърцето си. Вместо да замине и да продължи образованието си в Лондон, тя придружава тогавашния си приятел в Казахстан, където той преследва кариера като футболист в националния отбор. В напълно непознатата държава обаче започват сериозни проблеми. Модната дизайнерка описва връзката им като задушаваща и споделя, че за партньора ѝ най-добрият и спокоен вариант е бил тя да бъде поставена в "златна клетка“. При последвалата раздяла sytuацията напълно ескалира и се стига до побой. Оказва се, че девойката е била малтретирана от същото момче и в други случаи, но не толкова сериозно.

Заплахи за съд и влиянието на семейството

Косара Тончева и нейното семейство отказват да замълчат пред насилието и се обръщат към съда.

Тогава получих съобщение, че ако не се оттегля, ще направят така, че да ме изкарат луда и че съм го предизвикала. Поговорихме вкъщи с родителите ми и преценихме, че най-правилният начин е той да си мисли, че е прав спомня си още Косара

Причината за натиска се оказва влиянието на бащата на младежа, който има силен гръб в Стара Загора и веднага се намесва в защита на сина си. След разговор с родителите си, Косара решава да спре съдебната битка, позволявайки на насилника да си мисли, че е прав, като изразява силна вяра, че възмездието за него е дошло впоследствие.

Нов прочит на доверието и личния живот

Към днешна дата лошите моменти са останали в миналото, а младата жена гледа напред с надежда. Преживяното я е научило да бъде изключително внимателна и да не се доверява лесно на мъжете. Пред микрофона на своята колежка от предаването Дениз Хайрула в подкаста "Голата истина“, Тончева потвърди, че в момента има човек до себе си. Тя обаче е категорична, че личният ѝ любовен живот трябва да остане задкулисен и извън светлината на прожекторите, каквато практика е имала още преди да придобие популярност.