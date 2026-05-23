Летните жеги и безкрайните градски задръствания са най-големият кошмар за всеки шофьор, особено за собствениците на по-стари превозни средства. Точно когато асфалтът буквално се топи, охладителната система на автомобила работи на пределните си възможности, а рискът от "извиране на антифриза“ нараства застрашително. Принудителното висене на едно място в трафика е най-честата причина за термичен шок на задвижващия агрегат, тъй като липсва естественият насрещен въздушен поток, който да охлажда радиатора.

Ако забележите, че стрелката на температурния датчик на таблото започне опасно да пълзи нагоре към червената зона, реакцията ви трябва да бъде светкавична. Първото и най-безопасно действие е незабавно да отбиете встрани от пътя на безопасно място и да изгасите мотора, за да спрете генерирането на допълнителна топлина. След това може спокойно да се потърси причината за проблема.

Има обаче и ситуации, в които се движите по стръмен наклон, автомобилът е натоварен до краен предел с багаж и пътници, а възможност за спиране липсва. В такъв критичен момент съществува един стар, изпитан и напълно безплатен шофьорски трик – пускането на парното в купето на максимална мощност и най-висока температура. Макар и да звучи парадоксално на фона на горещото време навън, това действие е като бърза помощ за мотора.

Логиката зад това решение е чисто физична. Радиаторът на отоплителната система в купето е директно свързан с основния охлаждащ кръг на колата. Когато включите парното на максимум, вие принуждавате горещата охлаждаща течност (антифриза) да започне да циркулира през още един допълнителен радиатор. Вентилаторът в купето отнема топлината от него и я вкарва в салона. Да, в автомобила ще стане изключително горещо за няколко минути, но тази проста топлинна размяна ефективно сваля градусите на двигателя и предотвратява изкривяване на цилиндровата глава или пълно блокиране на мотора дори в най-големите екстремни горещини, пише Automedia.