От 1 юли тази година закупуването на нов автомобил в Европейския съюз е обвързано с внедряването на две ключови технологични системи, насочени към повишаване на пътната безопасност и намаляване на инцидентите. Първата новост изисква задължителна инсталация на усъвършенствана стоп светлина, известна като "Сигнал за необходимо спиране“ (ESS), без която превозните средства вече няма да получават необходимата сертификация за регистрация.

Новите системи

Новите регулации целят да предотвратят сблъсъците с автомобили отзад чрез автоматизирано предупреждение при внезапно забавяне. Системата ESS се активира без намесата на водача при рязко спиране със скорост над 50 км/ч, като сензори измерват интензивността на спирачното усилие и изпращат визуален сигнал към останалите участници в движението.

Друго изискване

Втората задължителна иновация е Системата за предупреждение за разсейване на водача (ADDW), която използва камери и сензори, за да следи позицията на главата и лицето на шофьора. Ако технологията отчете, че погледът се отклонява твърде дълго от пътя, тя активира звуково и визуално предупреждение. Въпреки че ADDW се включва автоматично при всяко стартиране на двигателя, шофьорите имат възможност да я изключат ръчно чрез менютата на мултимедийния екран, въпреки че това често изисква множество стъпки.

Кои коли ще бъдат със задължителните изисквания

Въвеждането на ADDW буди дискусии сред експертите и потребителите, тъй като до 30% от инцидентите в Европа са причинени от разсейване, но самата система понякога създава допълнителен дискомфорт. Опитът показва, че някои устройства реагират натрапчиво дори при рутинни действия, като поглед през рамо за проверка на "мъртвата зона“, което може да доведе до парадоксално разсейване на водача, информира businessnovinite.bg.

Важно е да се уточни, че новите изисквания се отнасят единствено за нови леки и лекотоварни автомобили, които се сертифицират след посочената дата. Собствениците на вече регистрирани превозни средства не са задължени да инсталират или адаптират допълнително оборудване към своите коли.