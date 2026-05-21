В двора на Университета по хранителни технологии Пловдив стартира изграждането на уникален за страната модерен Център за компетентност "Агрохранителни системи и биоикономика“. Символична първа направиха ректорът на висшето училище проф. Галин Иванов, областният управител Георги Янев и Алберт Гаджалов – управител на фирмата "Креатив Билд" ЕООД, която ще извърши строителството на новата придобивка.

Инвестицията е на стойност над 11,8 милиона евро и е част от финансираните дейности по проект "Създаване и устойчиво развитие на Център за компетентност "Агрохранителни системи и биоикономика“, който е финансиран по Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027.

С неговата реализация са обединени усилията на водещи висши училища, научни институти и организации в България – Университет по хранителни технологии Пловдив като водещ партньор, Аграрен университет Пловдив, Селскостопанската академия, Тракийския университет Стара Загора, Медицински университет Пловдив, институти на Българската академия на науките и редица научни и иновационни партньори.

Днес поставяме началото на една нова възможност България да развива модерна научна инфраструктура, която да отговаря на предизвикателствата на съвременното общество. Центърът за компетентност "Агрохранителни системи и биоикономика“ е замислен като модерен мултидисциплинарен научен комплекс с разпределена изследователска инфраструктура в областта на агроекологията, растителното здраве, прецизната селекция и безопасността на храните. Неговата стратегическа цел е да концентрира научна експертиза, технологии и иновационен потенциал за създаване на устойчиви решения в агрохранителната верига – от производството на биоресурси до създаването на качествени, безопасни и здравословни храни с висока добавена стойност, заяви проф. Галин Иванов.

Той добави, че апаратурата, която ще бъде осигурена за Центъра, ще бъде за над 1 000 000 евро и ще позволи да се правят изследвания на много високо ниво. "Чрез новосъздадените лаборатории и технологични комплекси ще можем да пробираме идеите на нашите студенти и хора от бизнеса, които ни подкрепят, за да могат те да тестват идеите си и тези от тях, които бъдат валидирани като иновации, да бъдат пренесени като ноу хау в бизнеса. С ентусиазъм ще можем да покажем на света, че сме способни да бъдем генератор на иновации, да покажем уникалните качества на българските хранителни продукти“, добави още ректорът на УХТ.

Държавните институции трябва да подкрепят подобни инициативи и да създават онези условия, които да спомогнат тези идеи не само да започнат, но и да бъдат доведени до техния пълен капацитет. Вярвам, че този Център ще се превърне в място, където ще се раждат идеи и тези идеи ще намират практическо приложение в производствените предприятия, стартъпите и на полето, заяви в приветствието си областният управител на Пловдив Георги Янев, който беше сред официалните гости на събитието.

Лора Йосифова, началник на сектор "ПНИИДИТ“ към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност“ изрази удовлетворението си, че участва в официалната церемония, с която бе даден старт на реализацията на такъв важен проект и пожела успех на всички, които ще участват в неговата реализация.

Управителят на фирмата изпълнител "Креатив Билд“ ЕООД Алберт Гаджалов посочи, че срокът за изпълнение на проекта е 360 календарни дни. Планира се сградата да бъде на три етажа, на които да се помещават лаборатории и научноизследователски бази.

На официалната церемония присъстваха Георги Янев – областен управител на област Пловдив, Георги Стаменов – кмет на район Централен, Лора Йосифова – началник на сектор "ПНИИДИТ“ към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Жанет Атанасова – представител на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност“, МИДТ, проф. Георги Георгиев – директор на Институт по гората към БАН, Мария Витанова-Вълканова – директор на Държавен фонд "Земеделие“-Пловдив, известният пловдивски предприемач и общински съветник инж. Владимир Кисьов – възпитаник на УХТ и носител на почетното звание "Доктор хонорис кауза“ на висшето училище, ректори и членове на ръководствата на университети, преподаватели, студенти и представители на медиите.