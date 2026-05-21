В район "Тракия“ продължават активните дейности по поддържане и косене на тревните площи, извършвани от екипите на ОП "Градини и паркове“. Работата се осъществява поетапно в различни микрорайони и ключови обществени пространства, с цел поддържане на добър естетически и санитарен вид на зелената инфраструктура.

Днес екипите са ангажирани в микрорайони А-1, А-2, А-3, А-4 (в зоните на детските площадки), както и А-10. Паралелно с това се извършва косене и по бул. "Цариградско шосе“.

След обработка със специализирана техника, трактори и роторни косачки, екипите преминават и с ръчни тримери, за да бъде постигнато цялостно завършване на терените и прецизно оформяне на зелените площи.

Сред допълнително обхванатите локации са бул. "Цар Симеон“ (околовръстен път), бул. "Освобождение“, ул. "Недялка Шилева“, както и парк "Репресираните“ заедно с прилежащата кучешка площадка. Работи се и в парк "Ротари“.

От общинското предприятие посочват, че дейностите ще продължат и през почивните дни, предвид активния сезон и бързото израстване на тревната растителност.

Екипите на ОП "Градини и паркове“ подчертават, че работата се организира поетапно, за да бъдат обхванати всички междублокови пространства и зелени площи в района.

От администрацията изразяват благодарност към гражданите за проявеното търпение и разбиране по време на текущите дейности.