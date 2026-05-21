Административен съд-Пловдив спира провеждането на референдум за изграждането на завод за барут и снаряди на територията на Община Карлово, съобщиха от пресцентъра на съда.

Референдумът бе насрочен за 28 юни 2026 година, с решение на Общинския съвет в Карлово от 30 април тази година.

Съдът приема, че са налице предвидените в закона предпоставки за спиране предварителното изпълнение на решението на Общински съвет Карлово, което е оспорено. Представените по делото доказателства обосновават извод за възможност от настъпване на трудно поправими вреди за дружеството жалбоподател - "Иганово" ЕАД, в случай на изпълнение на това решение.

Според съдиите до окончателното произнасяне по законосъобразността на оспореното решение следва да бъде даден приоритет на необходимостта от предотвратяване на възможни значителни и трудно поправими вреди. Провеждането на местния референдум преди приключване на съдебния контрол би могло да доведе до настъпването на трудно обратими фактически и обществени последици, както и до разходване на значителен публичен ресурс, в случай че впоследствие актът бъде отменен или обявен за нищожен, сочи в мотивите си съдът.

Определението на Административния съд в Пловдив подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Административният съд в Пловдив разгледа две жалби срещу провеждането на референдум в Карлово. Те бяха насочени срещу решението на Общинския съвет от 30 април 2026 година за насрочване на допитване на 28 юни 2026 година. Това решение предизвика незабавна реакция от страна на държавната власт и бизнеса.

Оспорването идва от два източника. Областният управител на Пловдив внесе първата жалба в съда. Втората жалба е подадена от "Иганово" ЕАД. Това дружество е пряко свързано с инвестиционното намерение в региона.

Проектът предвижда изграждане на завод за барут и база за боеприпаси. Двете жалби бяха внесени почти едновременно в Административен съд – Пловдив.

Общинският съвет реши: Ще бъде проведен референдум за изграждането на завод за барут в Карловско

Припомняме, че Общинският съвет в Карлово прие решението за референдум с 27 гласа "за". Против гласуваха двама съветници, а един се въздържа. Решението последва процедура по събиране и проверка на подписка от гражданите. Чрез референдум жителите трябва да отговорят на три конкретни въпроса, които засягат бъдещите производствени мощности на територията на общината.

Административният съд – Пловдив трябва да прецени дали има правни нарушения. Ако съдът открие процедурни грешки, допитването може да бъде спряно. Магистратите ще проверяват дали Общинският съвет е действал в рамките на своите правомощия.

Казусът има сериозни национално-икономически измерения. Инвестицията е свързана с германския концерн Rheinmetall и държавното предприятие ВМЗ-Сопот. Проектът предвижда съвместно дружество за производство на отбранителна продукция. Това придава на местния спор голямо значение за националната сигурност и отбранителната индустрия на страната.

Жалбите могат да забавят или изцяло да блокират провеждането на вота. Основният правен спор е дали местен референдум може да влияе на държавни имоти. Инвестиционното намерение засяга терени, които не са общинска собственост. Областният управител оспорва компетентността на общината по този специфичен въпрос. Той твърди, че решението може да е незаконосъобразно.

Обществената мобилизация в Карлово обаче остава изключително висока. Поддръжниците на референдума настояват за право на глас при мащабни индустриални проекти. Те смятат, че заводът ще има траен ефект върху екологията и социалната среда. От друга страна, "Иганово" ЕАД защитава икономическия интерес и законността на проекта. Инвеститорът смята, че референдумът застрашава реализацията на важни производствени мощности.

Реално изходът от съдебната фаза ще определи дали гражданите ще отидат до урните на 28 юни. Всичко това прави решението на Административен съд – Пловдив ключово за бъдещето на региона.