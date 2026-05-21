Проектът за подлез "Археологически" в Пловдив е входиран в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) към Министерството на културата още през януари. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg проектантът арх. Димитър Джугаланов.

Трябва да ни върнат съгласуван проект. След това, ако няма никакви забележки, го внасяме в общината и започваме работа. Тоест, топката сега е в МК. От тях зависи колко ще го бавят, колко няма да го бавят, каза арх. Джугаланов.

Преди да започне работа обаче, ще има остойностяване на проекта. Това, което веднага ще се направи, е да се бутне "грозната" постройка и да се открие сцена, отбеляза още проектантът.

Припомняме, че обект на интервенция ще бъде западната част на съоръжението откъм страната на главната пешеходна улица на Пловдив. Проектът запазва оригиналния вид на проектанта арх. Румяна Пройкова от началото на 80-те години на ХХ в.

Целта е да се открие археологията и това да стане ново модерно място за култура.

В подлеза се намира античната жилищна постройка с подови мозайки "Ейрене" ("Ирини").

Предвижда се премахване на трите сгради в западната част на подлеза, тъй като са в лошо техническо състояние и запушват пространството. Там ще бъде обособена сцена и над 100 места за публика. Сцената ще е с размери 16 х 8 м. Това ще е една немалка сцена. Обсъжда се каква трябва да е настилката и, за да може да отговаря на изискванията за различен вид музикални, танцови изкуства и т.н. Ще има подход за публиката от стълбите от южната част, за да може там да се наредят столове. Публиката ще има възможност да гледат и от горе.

Помещенията, които са в подземното ниво ще се използват за съблекални, гримьорни и тоалетни за изпълнителите. Магазините на ниво тротоар вече са премахнати. Там се предвижда и озеленяване.

Подлез "Архелогически" бе предоставен за стопанисване на ОФ"Пловдив 2019". В рамките на две години там трябва да бъдат инвестирани малко над 300 000 лева.

Подлезите в Пловдив трябва да бъдат място за култура, а не за търговия, смята кметът Костадин Димитров.