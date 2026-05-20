Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата чрез мобилен събирателен пункт. Инициативата ще се проведе на 22 май 2026 г. (петък), от 08:30 до 14:30 ч. на паркинга зад магазин "Т-Маркет“ на бул. "Шести септември“.

Гражданите ще могат безвъзмездно да предават:

живачни и живаксъдържащи уреди (без луминесцентни лампи);

лакове и бояджийски материали;

домакински препарати;

мастила и замърсени опаковки;

опаковки, съдържащи опасни вещества;

пестициди;

фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.

Община Пловдив напомня, че изхвърлянето на опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци води до замърсяване на въздуха с токсични вещества, крие сериозен риск за здравето на хората и околната среда и затруднява процесите по третиране на отпадъците.

Чрез подобни кампании се намалява рискът опасните вещества да попаднат в атмосферата, а отпадъците се насочват към безопасно обезвреждане. Това е важна стъпка към по-чист въздух и по-здравословна градска среда.

Кампанията има за цел да насърчи отговорното отношение към отпадъците и да улесни гражданите в правилното им предаване и обезвреждане. При невъзможност за участие в кампанията, опасни отпадъци могат да бъдат предавани и на специализираната площадка в базата на ОП "Чистота“ в район "Южен“. Допълнителна информация е публикувана на сайта на Община Пловдив.