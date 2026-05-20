Община Пловдив планира разкриването на отделение за палиативни грижи чрез преобразуване на досегашното АГ отделение, намиращо се на ул. "Весела“. Проектът бе дискутиран на съвместна работна среща между местната власт и водещи медицински експерти, съобщиха за Plovdiv24.bg от община Пловдив. В разговорите се включиха директорът на дирекция "Здравеопазване“ в Община Пловдив Лилия Недева, управителят на МБАЛ "Свети Мина“ д-р Красимир Вальов и председателят на Българското дружество по продължителни грижи и палиативна медицина (БДПГПМ) проф. д-р Любима Деспотова-Толева.

Структура и финансиране на отделението

Бъдещото отделение за палитративни грижи ще функционира като част от структурата на МБАЛ "Свети Мина“. Този модел на организация ще позволи да се спести значителен административен и финансов ресурс, а управителят на болницата д-р Красимир Вальов пое ангажимент да подаде необходимото заявление за дейност в съответствие с изискванията на Националния рамков договор.

Национално значение и международна подкрепа

Плановете предвиждат на ул. "Весела“ да бъде изграден първият по рода си в България общински център за продължителни грижи и палиативна медицина. Неговите услуги ще бъдат достъпни не само за жителите на Пловдив, но и за пациенти от цяла Южна България. Проф. Любима Деспотова-Толева увери, че новото отделение ще може да разчита на международно сътрудничество и на пълната подкрепа на БДПГПМ за осигуряването на висококачествени медицински грижи за болните и техните семейства.

Очаквания за промени в здравните стандарти

Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването вече е внесен проект за стандарт по палиативна медицина, както и предложение за разкриване на нова специалност в тази сфера, отговаряща на най-добрите международни практики. Община Пловдив очаква от министерството своевременно приемане на предложението за осъвременяване на единствената съществуваща клинична пътека за палиативни грижи – № 253. Това ще позволи на всички нуждаещи се пациенти, независимо от конкретната им диагноза и прогноза, да получат адекватна и съвременна медицинска грижа.

Несъгласие на служителите

Plovdiv24.bg припомня, че днес лекари, акушерки и медицински персонал от единствения останал общински родилен дом в Пловдив - този на ул. "Весела" излязоха на протест срещу намерението на местната власт да прекрати дейността на здравното заведение и да го преобразува в общински хоспис.

Медицинското заведение разполага с екип от над 20 души. Работещите там изразиха притеснения, че закриването му ще доведе до загуба на работни места и ограничаване на достъпа до акушерска помощ.