Лекари, акушерки и медицински персонал от единствения останал общински родилен дом в Пловдив излязоха на протест срещу намерението на местната власт да прекрати дейността на здравното заведение и да го преобразува в общински хоспис.

Медицинското заведение, известно като родилния дом на улица "Весела“, разполага с екип от над 20 души. Работещите там изразяват притеснения, че закриването му ще доведе до загуба на работни места и ограничаване на достъпа до акушерска помощ.

Старшата акушерка Стоянка Минчева посочи пред NOVA, че има информация за планове дейността да бъде прехвърлена към друго лечебно заведение като гинекологично отделение. По думите ѝ това би намалило обема на работа и би застрашило заетостта на персонала.

Лекарят д-р Мария Калинова също изразява тревога, като отбелязва, че болницата обслужва предимно социално уязвими групи пациенти и извършва над 300 раждания годишно. По думите ѝ вече има случаи, при които родилки са били връщани по административни причин, за да бъде доказано, че нямат работа.

Други служители твърдят, че се предприемат действия за постепенно ограничаване на дейността на отделението, което според тях поставя под риск съществуването му.

От общината, която е принципал на лечебното заведение, посочват, че причината за планираните промени е намаленият брой пациенти и ограничената финансова устойчивост на отделението. Според тях месечно се извършват около 15 раждания, което прави дейността икономически неефективна.

Планът предвижда гинекологичното отделение да бъде преместено в МБАЛ "Св. Мина“ в Пловдив, а сградата на улица "Весела“ да бъде преобразувана в общински хоспис.

От местната власт уверяват, че няма да има съкращения и всички служители ще получат предложения за работа в други структури или ще бъдат пренасочени към различни отделения. Според тях процесът ще се извърши поетапно и без прекъсване на медицинската дейност.