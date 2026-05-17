От 17 до 22 май градът е домакин на третото издание на "Летерапопули 2026“ – Фестивал на световната литература с програма, каквато България не е виждала: европейска премиера на роман, отличен с една от най-престижните награди в испаноезичната литература, и първото идване в страната на носител на Гонкур за поезия.

На 18 май, 18:00 ч., Радио Пловдив ще бъде домакин на събитие с международен отзвук.

Давид Тоскана мексикански писател, лауреат на наградата Alfaguara 2026, завършен роман в България по време на престоя му в София през октомври 2025 г. представя "Сляпата армия" пред европейска аудитория за пръв път в света.

Романът разказва историята на петнадесетте хиляди ослепени войници на цар Самуил не като историческа хроника, а като жива, многогласна литература на оцеляването и невидимата победа. Книга, завършена на Балканите, за Балканите, от един от водещите гласове на съвременната латиноамериканска проза.

След спечелването на Alfaguara Тоскана тръгва на световно турне. За европейска премиера не избира нито Мадрид, нито Париж, нито Лондон. Избира Пловдив.

Носителят на Гонкур за поезия за пръв път в България

На 19 май, 18:00 ч., Галерия "Димитър Георгиев" приема Луи-Филип Даламбер - носител на Гонкур за поезия 2024, роден в Хаити, живеещ във Франция, преведен в десетки страни.

Даламбер е един от най-значимите гласове на франкофонската литература днес. Неговата поезия носи тежестта на историята и красотата на езика едновременно. Литературно-музикалният спектакъл "Тъмното слънце на телата" с живо пиано от Изабел Клайн е неговото първо публично четене пред българска аудитория.

Две световни премиери. Един град. Десет дни след края на фестивала светът ще знае, че са се случили в Пловдив.

Фестивалът открива врати с литературно-музикалния рецитал "Chercher la Femme" — по текстове на участниците, с живо пиано и електронна музика от Изабел Клайн и Арто Артинян, с водещ д-р Достена Лаверн.

Шест автора от четири континента. Един град домакин.