Центърът на Пловдив се превърна в сцена на оспорвана образователна надпревара, след като пет професионални гимназии участваха във второто издание на градската игра “Plovdiv Unlocked: A European jouney". Инициативата съчетава обучение чрез преживяване, работа в екип, логически мисии и ориентиране в градска среда.

В състезанието се включиха ученици от ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров“, ПГЕЕ – Пловдив, Национална търговска гимназия - Пловдив, ПГАСГ "Арх. Камен Петков“ и Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“.

След поредица от мисии и предизвикателства първото място спечели отборът на ПГЕЕ – Пловдив с ръководител г-жа Мария Миланова. На второ място се класира Национална търговска гимназия – Пловдив, водена от г-жа Деница Бояджиева и г-жа Теодора Стойчева. Третото място остана за домакините от ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров“ с ръководители Фани Пейчева, Ана Тончева и Христина Кръстева.

В играта участваха още учениците от ПГАСГ "Арх. Камен Петков“ с ръководител г-жа Мария Тончева и Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“ с ръководител г-жа Светлана Краевска. Макар и извън призовите места, двата отбора показаха силен състезателен дух, постоянство и отлична работа в екип.

Тази игра започна като идея между няколко учители, а днес вече се превръща в традиция между професионалните гимназии в Пловдив. Най-ценното за нас е да виждаме ученици, които учат с желание, движат се, мислят, работят заедно и откриват града по нов начин сподели за Plovdiv24.bg Фани Пейчева, домакин на играта

Участниците също не скриха емоциите си след финала.

"Беше различно от всичко, което правим в училище. Имаше напрежение, адреналин и много смях. Най-хубавото беше, че работехме като истински отбор“, разказа ученичка.

Друг участник коментира, че състезанието е било "като приключение из Пловдив, в което всяка мисия ни караше да мислим бързо и да действаме заедно“.

“Plovdiv Unlocked" се провежда за втора поредна година. Първото издание е създадено по инициатива на ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров“, Национална търговска гимназия - Пловдив и ПГЕЕ – Пловдив. Мисиите и маршрутът в платформата Goosechase са разработени от Фани Пейчева, старши учител по английски език и Еразъм+ координатор, и Ана Тончева, старши учител по история и цивилизации.

Тази година участниците демонстрираха още по-голяма мотивация, енергия и желание за победа. Състезанието премина при силен интерес и показа, че съвместните образователни инициативи между професионалните гимназии в Пловдив продължават успешно и дават възможност на учениците да развиват умения за комуникация, лидерство и работа в екип.