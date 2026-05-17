През март 2026 г. в Пловдив и областта са функционирали 219 места за настаняване с 10 и повече легла, включително хотели, мотели, къмпинги, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване, сочат данните на Териториално статистическо бюро - Юг.

Общият капацитет възлиза на 6.4 хил. стаи и 12.7 хил. легла. В сравнение със същия месец на 2025 г. се отчита лек спад – местата за настаняване намаляват с 1.4%, а броят на леглата с 1.8%.

Общият брой реализирани нощувки през март 2026 г. достига 121.1 хил., което представлява намаление с 4.6% на годишна база. Основният дял от нощувките се формира от български граждани – 101.3 хил., докато чуждестранните нощувки са 19.8 хил.

Разпределението по категории места за настаняване показва ясно изразена концентрация в по-високия клас обекти: в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 67.3% от нощувките на чужденци и 49.3% от тези на български граждани. В 3-звездните обекти делът е съответно 26.3% при чужденците и 27.0% при българите.

В местата с 1 и 2 звезди се реализират 6.4% от нощувките на чужденци и 23.7% от тези на български граждани.

Общият брой пренощували лица е 59.0 хил., което е спад с 8.6% спрямо март 2025 г. Българските граждани съставляват 82.4% от всички гости. Те основно са настанени в хотели с 3, 4 и 5 звезди (82.9%) и реализират средно по 1.9 нощувки.

Чуждестранните гости са 10.4 хил., като 70.4% от тях отсядат в най-високата категория места за настаняване (4 и 5 звезди). Средният им престой е 1.8 нощувки.

Най-голям дял от чуждите посетители са граждани на: Турция – 35.0%, Гърция – 7.1%, Германия – 6.7%, Италия – 4.9% и САЩ – 4.6%

Приходите от нощувки през март 2026 г. възлизат на 5.5 млн. евро. Основният принос идва от българските граждани – 4.5 млн. евро, докато чуждестранните нощувки формират 1.0 млн. евро. В сравнение със същия период на 2025 г. се отчита ръст от 2.4% в общите приходи, като при българските граждани увеличението е 2.9%, а при чуждите – 0.3%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 30.5%, което представлява спад с 1.2 процентни пункта спрямо март 2025 г.

По категории:

4 и 5 звезди – 41.7% (най-висока заетост)

3 звезди – 24.0%

1 и 2 звезди – 23.2%

Наблюдава се разнопосочна динамика:

увеличение от 0.2 процентни пункта при 1 и 2 звезди

спад от 3.6 пункта при 3-звездните обекти

спад от 0.4 пункта при 4 и 5 звезди

Данните за март 2026 г. показват умерено свиване на туристическата активност в областта – по-малко нощувки и по-ниска заетост на капацитета, въпреки лек ръст в приходите. Секторът остава силно зависим от вътрешния пазар, докато чуждестранният туризъм запазва по-висока концентрация в премиум сегмента на настаняване.