Непълнолетна жителка на село Мало Конаре е установена, като извършител на кражба. Преди около седмица в РУ-Пазарджик била получена жалба от работещи в магазин, намиращ се в района на пазарджишкия ритейл парк "Холидей парк“.

Установено било, че от обекта е извършена кражба на дрехи, като общата им стойност е малко над 40 евро. В резултат на проведено разследване от служители на сектор "Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик е установена самоличността на апаша.

Оказало се, че това е 14-годишно момиче от пазарджишкото село Мало Конаре. По случая се води преписка, която ще бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик.