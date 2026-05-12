Полиция и пожарна разследват инцидент в горнооряховския квартал "Калтинец“, след като силен гръм от канализационни шахти стресна жителите в района. При пристигането на екипите е установено, че капаците на част от шахтите са отместени вследствие на тътена.

На мястото веднага са изпратени специализирани екипи, като там присъстват и директорите на ОДМВР – В. Търново и Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщиха от МВР за Plovdiv24.bg.

Децата от намиращата се в непосредствена близост седмична детска градина са били изведени своевременно от сградата. Всички те са невредими, като към момента няма данни за пострадали граждани.

За случая вече са уведомени прокуратурата, РИОСВ и всички компетентни институции. Причините за възникналия гръм са в процес на изясняване, а работата на разследващите по случая продължава.