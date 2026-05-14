Ралица Асенова, майка на Николай Златков, една от жертвите по случая, известен в публичното пространство като "Петрохан- Околчица“, публикува позиция в социалните мрежи, в която поставя въпроси относно броя на следите от куршуми върху кемпер, свързан с разследването.

В публикацията си тя коментира несъответствия, които според нея пораждат съмнения и изискват допълнително изясняване. Асенова поставя въпроса колко точно са пробивите в тавана на превозното средство и от какво са причинени те.

Според изнесената от нея версия, при предполагаеми три произведени изстрела и открити две гилзи, като третият куршум е бил задържан в тялото на една от жертвите - остава неясно обяснението за наличието на допълнителни следи по кемпера.

Колко дупки всъщност има в люка на кемпера? пита риторично Асенова от страницата си във фейсбук.

Кемперът с телата на Иво Калушев, Александър Макулев и Николай Златков беше открит на 8 февруари, 7 дни след смъртта на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев на Петрохан

Тя призовава за по-ясни отговори от страна на разследващите органи и поставя под въпрос публично оповестената към момента основна версия за събитията, а именно липсата на външна намеса.

По данни, цитирани в публичното пространство, кемперът, в който са били открити телата на няколко души, е бил преместен на паркинг на полицията в района на село Костелево, област Враца, непосредствено след откриването му.

По случая са извършени десетки експертизи, а прокуратурата е заявила, че водещата версия е тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство под върха. Според официалните заключения е категорично установено, че външни лица не са присъствали на двете местопроизшествия.

Хронология

На 2 февруари 2026 г. пред бившата хижа "Петрохан“, която е приватизирана в периода 2005–2006 г., са открити трима простреляни мъже при сигнал за пожар в сградата. По-късно става ясно, че те са част от сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии“ и от 2022 г. живеят в хижата. Членовете на групата се определят като "рейнджъри“ с мисия да опазват природата.

Собственик на имота е спелеологът Ивайло Калушев, който е обявен за издирване още в деня на откриването на случая.

На 8 февруари, след няколкодневно издирване, в кемпер край връх Околчица са открити мъртви Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

На 9 февруари МВР публикува видеозаписи от хижата, на които според тях се вижда как на 1 февруари няколко от хората се сбогуват помежду си, а по-късно същата вечер запалват сградата, в която са живели. В кадрите се отбелязва и присъствието на непълнолетно лице, което стои настрани.

На 10 февруари прокуратурата съобщава, че вероятно става дума за две убийства и едно самоубийство в кемпера, като изстрелите са произведени с револвер "Колт“.

Допълнително е съобщено за сигнал до ДАНС срещу Калушев, подаден от непълнолетно момче, което твърди, че е имало сексуална връзка с него на 15-годишна възраст, макар майката на момчето публично да отрича това в интервюта.

На 18 февруари МВР и прокуратурата обобщават случая, като посочват, че на територията на хижа "Петрохан“ са регистрирани три самоубийства, а край връх Околчица - две убийства с последвало самоубийство на Ивайло Калушев.