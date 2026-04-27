При оглед на хижа Петрохан е намерена още една гилза. Според източници на БНТ и bTV тя е от изстрелите по време на инцидента, при който загинаха тримата мъже. Една от гилзите е липсвала и е намерена, след като снегът се е стопил. Ще ѝ бъде направена балистична експертиза.

Повече от два месеца и половина след откритите тела пред хижа Петрохан, районът остава отцепен, показва проверка на bTV. На паметника, монтиран на осми април от близки на загиналите, има свежи цветя. А междувременно пътят към хижата остава блокиран.

Източник свидетелства, че има нови, поредни огледи на мястото, но вече след стопяването на снега. Преди дни в социална мрежа също се появяват коментари, че в района на хижата има раздвижване.

"Полицаят каза, че са възобновили разследването и в момента тече оглед. По пътя срещнахме и бус с надпис "Криминалистична лаборатория“.

Източникът на bTV твърди, че има намерена около хижата гилза. Прокуратурата не е отговорила дали и кога е открита, с какво конкретно оръжие или лице по случая е свързана, проведени ли са нови или повторни разпити на свидетели след откриването ѝ.

Няма информация и за ключовия свидетел – Деян Илиев, напуснал веднага след случая село Гинци. Предположението на местните е, че се е върнал е в Мексико, където преди това е живял.

Къщата изглежда напълно безлюдна. Единственото, което можем да видим, е табелата "Мексико“, която сякаш доказва връзката на Деян с тази страна, и камерата на втория етаж.

Водещата версия на разследването по случая остава самоубийства на Петрохан, убийство и самоубийство на Околчица.