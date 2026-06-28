Поредна черна вест по пътищата в България. 18-годишен неправоспособен шофьор загина на място, а 17-годишният му спътник е с опасност за живота след зрелищно и фатално падане в река Смядовска.

Според първоначалната информация от полицията, зад волана на автомобила "Дайхатсу Териус“ (с шуменска регистрация) е бил 18-годишният Давид, който не е имал шофьорска книжка.

При излизане от десен завой на ул. "Качица“ в Смядово, младежът е изгубил управление заради несъобразена скорост. Колата излязла от пътя и паднала в коритото на река Смядовска.

Водачът е починал на място, като се е наложило екип на пожарната от Шумен да разрязва ламарините, за да извади тялото му.

В колата е пътувал и 17-годишен негов приятел. Той е откаран по спешност в шуменската болница с множество счупвания и десностранен пневмоторакс (пробит бял дроб). Лекарите в момента се борят за живота му.

На снимката е загиналия Давид.